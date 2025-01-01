Залежно від завдання, ці дрони можуть бути оснащені бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об’єктів противника.

Українські розвідники отримали новітній швидкісний дрон-невидимку "Hazard", до складу якого входять десять дронів-камікадзе. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Воїни ГУР МО України отримали новорічні подарунки від американської благодійної організації "Help Heroes of Ukraine" - унікальний безпілотний авіаційний комплекс "Hazard" та автомобіль HMMWV", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що комплекс "Hazard" розроблений компанією "War Hawk" до його о складу входять: есять дронів-камікадзе, пускове устаткування, пульт керування.

Відео дня

"Конструкція безпілотника створена із композитних матеріалів, що дозволяє залишатися невидимим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Безшумна робота дрона в повітрі забезпечує його максимальну прихованість. Безпілотники "Hazard" здатні долати значну відстань. Залежно від завдання, дрони можуть бути оснащені бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об’єктів противника", - наголошують в ГУР.

Сказано, що цей подарунок підсилить українських воєнних розвідників.

Війна в Україні - розробка дронів

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2024 року президент України Володимир Зеленський зазначив, що ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Також повідомив, що перші застосування на полі бою успішно пройшла новітня українська ракета-дрон "Пекло".

Авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко зазначив, що нова ракета "Рута буде високоточною і дальність її польоту дозволить "покривати" весь окупований Росією Крим.

За його словами, про розроблену українську ракету "Рута" і дрон "Пекло" на сьогодні небагато інформації, але показали їх зовнішній вигляд і з цього можна зробити багато висновків.

"Про ракету "Рута" повідомляли, що в неї швидкість до 700 км і дальність десь 300 км. Експерт зазначив, що бойова частина ракети "Рута" в порівнянні зі Storm Shadow буде трохи менша.

Романенко розповів, що новий український дрон "Пекло" має досить просту конструкцію. Дальність польоту десь 700 км. Дрон матиме відносно невисоку швидкість.

Вас також можуть зацікавити новини: