Українські розвідники отримали новітній швидкісний дрон-невидимку "Hazard", до складу якого входять десять дронів-камікадзе. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Воїни ГУР МО України отримали новорічні подарунки від американської благодійної організації "Help Heroes of Ukraine" - унікальний безпілотний авіаційний комплекс "Hazard" та автомобіль HMMWV", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що комплекс "Hazard" розроблений компанією "War Hawk" до його о складу входять: есять дронів-камікадзе, пускове устаткування, пульт керування.
"Конструкція безпілотника створена із композитних матеріалів, що дозволяє залишатися невидимим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Безшумна робота дрона в повітрі забезпечує його максимальну прихованість. Безпілотники "Hazard" здатні долати значну відстань. Залежно від завдання, дрони можуть бути оснащені бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об’єктів противника", - наголошують в ГУР.
Сказано, що цей подарунок підсилить українських воєнних розвідників.
Війна в Україні - розробка дронів
Як повідомляв УНІАН, в грудні 2024 року президент України Володимир Зеленський зазначив, що ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Також повідомив, що перші застосування на полі бою успішно пройшла новітня українська ракета-дрон "Пекло".
Авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко зазначив, що нова ракета "Рута буде високоточною і дальність її польоту дозволить "покривати" весь окупований Росією Крим.
За його словами, про розроблену українську ракету "Рута" і дрон "Пекло" на сьогодні небагато інформації, але показали їх зовнішній вигляд і з цього можна зробити багато висновків.
"Про ракету "Рута" повідомляли, що в неї швидкість до 700 км і дальність десь 300 км. Експерт зазначив, що бойова частина ракети "Рута" в порівнянні зі Storm Shadow буде трохи менша.
Романенко розповів, що новий український дрон "Пекло" має досить просту конструкцію. Дальність польоту десь 700 км. Дрон матиме відносно невисоку швидкість.