Нашій країні потрібні ракети великої дальності дії, підкреслив перший заступник очільника Міноборони України.

Триває повномасштабна війна в Україні, і нашій державі потрібно мінімум 120-130 сучасних винищувачів, щоб захистити свої території від ударів росіян керованими авіаційними бомбами.

Про це сказав перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв’ю, що оприлюднило Міністерство оборони України. Так, відповідаючи на запитання, коли Україна зможе ефективно протидіяти КАБам, він відповів: "Основним шляхом розв'язання питання є знищення носіїв цих бомб на аеродромах, складів, де вони зберігаються. І відповідно самих літаків, які їх несуть, в повітрі. Для боротьби з літаками нам необхідні засоби ППО, а також очікуємо отримання від партнерів літаків F-16, щоб вони могли боротися з літаками РФ. В середньому наша потреба мінімальна на сьогоднішній день складає десь 120-130 літаків".

Також додав, що потрібні ракети великої дальності дії для того, щоб знищувати авіацію ворога на аеродромах в глибині РФ і склади з зазначеними авіабомбами. За словами Гаврилюка, російська армія скидає на українські позиції та мирні населені пункти щодня 100-120 керованих авіаційних бомб. Це складає в місяць понад 3-4 тис. в цілому. Вагова категорія цих авіабомб - від 250 кілограмів і більше. В основному застосовується 250- та 500-кілограмові бомби. Він підкреслив, що на сьогодні залишається перевага РФ у повітрі. Для протистояння загрозам Україна гостро потребує засобів протиповітряної оборони і ракет до них.

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"Основними засобами боротьби з російським озброєнням, яких потребують українські Збройні сили, залишаються засоби протиповітряної оборони для боротьби з повітряними силами противника. В тому числі не тільки для прикриття наших військ, а прикриття в цілому території України, для того, щоб ми могли нормально функціонувати як держава. Сама велика необхідність - це засоби протиповітряної оборони, відповідно, і ракетах до цих засобів ППО", - сказав він.

Критично необхідні ті системи, які можуть збивати балістичні ракети, підкреслив Гаврилюк. Перший заступник міністра оборони додав, що також велике значення для нас має забезпечення артилерійськими боєприпасами, РЕБами.

"Тому що на сьогоднішній день перевага в застосуванні артилерійських боєприпасів у противника - в середньому 1 до 5 на їхню користь. І також це засоби радіоелектронної боротьби, щоб ми могли надійно прикривати об’єкти критичної інфраструктури, а також підрозділи на полі бою", - зазначив він.

Основним джерелом надходження зброї, за словами Гаврилюка, наразі залишається допомога від партнерів, а також закупівля як за імпортом, так і у внутрішнього виробника.

"В Україні до виробництва зброї та боєприпасів залучена практично вся лінійка оборонної індустрії, від невеличких підприємств до потужних заводів, різної форми власності", - сказав він.

У центрі уваги допомога українцям - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, днями речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш інформував, що для заміни нинішнього авіапарку Повітряним силам України потрібно щонайменше 150 літаків різних типів. Він підкреслив, що Україна прагне до повного переозброєння авіапарку, але наскільки швидко це відбудеться, залежатиме від міжнародних партнерів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно понад 100 винищувачів F-16 для того, щоб протистояти російським окупантам у небі. За його словами, росіяни використовують 300 літаків на території України, і Україна потребує щонайменше 120, 130 літаків, щоб протистояти агресору в небі.

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