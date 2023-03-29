Міністр оборони наголосив, що Україна потребує більш сучасної авіації.

Винищувачі МіГ-29, отримані від Польщі та Словаччини, посилюють Військово-повітряні сили України. Однак наша держава потребує більш сучасної авіації, такої, як Falcon або Gripen.

Про це в інтерв'ю естонській суспільній телерадіокомпанії ERR заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, винищувачі МіГ-29 програють російським Су-35 по низці параметрів.

"Ми як і раніше намагаємося переконати наших партнерів, що нам потрібні сучасні авіаційні платформи. Будь-то Falcon, або Gripen, або будь-який інший тип літака. У МіГ-29 дальність видимості зі своїми радіо-локаційними системами - усього 60 кілометрів, дальність стрільби - усього 30 кілометрів. Наприклад, сучасні російські літаки, такі винищувачі, як Су-35, мають дальність радіолокаційного огляду понад 200 кілометрів і дальність стрільби понад 100 кілометрів. Тому нам потрібні сучасні винищувачі для України, щоб вони стали частиною наших систем ППО", - сказав Резніков.

Він зазначив, що Україна продовжує переговори з партнерами, в тому числі про те, що вже зараз необхідно навчати українських пілотів для управління західними бойовими літаками.

"Ми залишаємося оптимістичними і намагаємося поговорити з нашими партнерами про те, що навчання пілотів має розпочатися зараз, тому що це вимагає часу. Точно так же час було витрачено на артилерійські системи і реактивні системи залпового вогню, танки і системи ППО типу NASAMS, Patriot та інші", - сказав глава Міноборони.

Резніков також висловив упевненість, що українські пілоти зможуть швидко навчитися на іноземних винищувачах, привівши приклад системи Patriot, щодо якої спершу теж говорили про необхідність довгої підготовки екіпажів, але на практиці виявилося, що це займе в рази менше часу.

Винищувачі для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент Польщі Андрій Дуда анонсував передачу Україні перших чотирьох літаків МіГ-29. Наступного дня стало відомо, що Словаччина надасть Україні 13 винищувачів МіГ-29. Вже 23 березня Братислава передала Києву перші чотири літаки.

МіГ-29 - багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений для знищення керованими ракетами і вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Спікера Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, радянські винищувачі допоможуть посилити оборону України, але не убезпечать від повітряного терору РФ через морально застарілу систему. Ігнат додав, що спосіб модернізувати радянські літаки під західні стандарти теоретично існує, але це було б невиправдано дорого і довго.

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