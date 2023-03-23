Модернізація МіГ-29 під західні стандарти коштувала б десятки мільйонів доларів лише за один літак.

Спосіб модернізувати радянські літаки під західні стандарти теоретично існує, але це було б невиправдано дорого та довго.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Знайшовся спосіб встановити ракети HARM, ними вже працюють кілька місяців наші винищувачі, які б'ють по ППО противника. Та ракета, встановлена на радянському винищувачі, не має того всього функціоналу, який могла б мати, якби запускалася з винищувача F-16. Вона була б в рази ефективнішою, працювала б далі, працювала б точніше та знищувала би більше засобів протиповітряної оборони", - сказав Ігнат.

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За його словами, перелаштувати ракети не є простим процесом, раніше в одній з країн планувалося модернізувати МіГ-29, але це коштувало б десятки мільйонів доларів лише за один літак та займало би дуже багато часу.

"Воно невиправдано, в тому плані, що техніка стара фізично і такі кошти не вкладали навіть Словаччина та Польща. Там проведено незначну модернізацію літаків, система зв'язку дещо адаптована під натівський стандарт, GPS-навігація, також система "свій-чужий". Для воєнного часу це не є суттєва модернізація", - зазначив речник.

Винищувачі для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент Польщі Андрій Дуда заявив, що Польща найближчими днями передасть Україні чотири літаки МіГ-29. Наступного дня стало відомо, що Словаччина надасть Україні 13 винищувачів МіГ-29.

МіГ-29 - багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він призначений для знищення керованими ракетами й вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

За словами спікера Юрія Ігната, радянські винищувачі допоможуть посилити оборону України, але не убезпечать від повітряного терору РФ. Він додав, що в цих літаків морально застаріла система.

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