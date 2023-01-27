Росіяни активізувалися на кількох ділянках фронту і заявили про великий наступ.

Зростання інтенсивності російських атак на фронті є підготовкою до майбутнього великого наступу, але не є власне самим наступом. Про це заявив екс-радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

На думку Арестовича, до початку великого російського наступу ще залишається близько місяця. Він зазначив, що зараз росіяни роблять спроби поліпшити своє тактичне становище на окремих ділянках і перевіряють стійкість української оборони – в районі Вугледара, Донецького аеропорту (Водяне і Спартак), Авдіївки і Бахмута.

"Але ці дії і сукупно і окремо ніяк не можна назвати великим наступом, ні навіть серйозною підготовкою до нього. Це промацування, або виконання раніше поставлених завдань", – заявив Арестович.

За його словами, дійсно великий наступ – це коли прийшли в рух "маси військ". В даному ж випадку Арестович вважає необґрунтованими заяви російської сторони про великі успіхи.

"Ну, пройшли вони 2 кілометри. У чому тут переможна реляція? Це тактична глибина. Це ні про що. Як пройшли, так і виб'ють назад. Це несерйозно, якщо ми це порівнюємо із заявами про великий наступ", - вважає Арестович.

Війна в Україні - останні новини

Український Генштаб повідомив про спроби ворога захопити місто Вугледар, розташоване на північ від Маріуполя і на південний захід від Донецька. На цій ділянці росіяни несуть великі втрати.

Також агресор продовжує активні спроби наступу в районі Бахмута. Для підтримки наступаючої піхоти противник став інтенсивніше застосовувати авіацію.

За даними західних розвідок, Кремль планує почати масштабний наступ в Україні вже навесні. При цьому Росія готова нести великі втрати.

Вас також можуть зацікавити новини: