Польська техніка допомагає визволяти українську землю від російських загарбників.

Захисники України вже щосили використовують озброєння, яке надали західні союзники. Бійці ЗСУ показали міць польської самохідної артилерійської установки Krab.

У Міноборони України зазначили, що польські САУ працюю фактично без відпочинку і вдень, і вночі. У екіпажів артилерії зараз роботи більше, ніж достатньо.

"Ці "щипуни" дістають ворога за десятки кілометрів з такою точністю, що можуть потрапити в коробочку з-під сірників", - зазначили в оборонному відомстві України в Telegram.

Відео дня

Українські військові розповіли, що Krab набагато маневреніший і легший в управлінні, ніж радянські САУ.

САУ Krab в Україні - що відомо

7 червня 2022 року стало відомо, що Україна закупить 56 польських самохідних артилерійських установок "AHS Krab" на додачу до 18, які до того моменту вже переділа Польща. Вартість угоди становить близько 700 мільйонів доларів. Україна стала першим експортним замовником цього типу обладнання.

Вже в середині липня 2022 року Генштаб ЗСУ показав відео, як польська техніка знищує російських окупантів в Україні.

9 вересня 2022 року в рамках зустрічі "Рамштайн-5" Варшава виступила з пропозицією закуповувати у неї САУ Krab для України.

Вас також можуть зацікавити новини: