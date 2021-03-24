Також до навчань залучили підрозділ реактивних систем залпового вогню “Смерч”.

Розрахунки протиповітряної оборони (ППО), що виконують бойові завдання на межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова, здійснили розпізнавання повітряних об'єктів умовного противника та його знищення.

Читайте також"Може забезпечити великі втрати агресора": в Україні похвалилися ракетним комплексом "Вільха"Про це повідомляє прес-служба Збройних сил. “За задумом комплексного навчання, чергові розрахунки протиповітряних сил виявили зліт з території противника безпілотних літальних апаратів і передали координати цілей на командний пункт угрупування військ. Для знищення противника було залучено визначені сили та засоби. Крім того, з метою придушення подальших спроб противника щодо ведення розвідки, задля знищення пунктів його дислокації, до навчань залучили підрозділ реактивних систем залпового вогню “Смерч”, - розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, в ході навчань воїни-артилеристи відпрацювали кілька десятків навчально-бойових вправ. Зокрема, здійснили марш, вдосконалили взаємодію з підрозділами артилерійської розвідки, обладнали позиції для пускових установок, а також відпрацювали оперативну їх зміну.

Своєю чергою, військовослужбовці зенітно-ракетного дивізіону провели моніторинг повітряної обстановки та здійснили розпізнавання повітряних об'єктів умовного противника.

“Визначивши координати й висоти, особовий склад розрахунків зенітно-ракетних комплексів “Оса-АКМ” здійснив знищення повітряних цілей. Крім того, зенітники організували оборону комплексів і маскування вогневих позицій”, - підсумував командувач ОС.

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Автор: Костянтин Гончаров