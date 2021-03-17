Також міністри оборони двох країн домовились про проведення другого раунду українсько-японських консультацій з питань безпеки.

Японія підтвердила намір взяти участь у «Сі Бриз-2021» і долучиться до навчань «Спільні зусилля-2021».

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Про це йшлося на зустрічі міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Японії Нобуо Кіші у Токіо (Японія), про це повідомили у прес-службі Міноборони.

"Японська сторона підтвердила залучення представників Сил самооборони Японії до багатонаціональних навчань на території України «Сі Бриз-2021» та висловила готовність долучитись до навчань «Спільні зусилля-2021», – зауважив Таран.

Також, за його словами, міністри домовились про проведення другого раунду українсько-японських консультацій з питань безпеки на рівні високих представників Міністерств оборони та закордонних справ двох країн у форматі «2 на 2» восени 2021 року.

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Автор: Світлана Закелова