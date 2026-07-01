Японська торпеда потопила десантний корабель США: як це сталось

Корабель затонув, ставши частиною чергового етапу бойової підготовки союзних сил у Тихоокеанському регіоні.

Під час масштабних військово-морських навчань Valiant Shield, що проходили з 22 червня по 1 липня в Тихому океані, списаний десантний транспортний док ВМС США USS Juneau (LPD-10) був відправлений на дно в рамках навчального ураження SINKEX.

Як повідомляють ВМС США, корабель затонув більш ніж за 200 морських миль від узбережжя Маріанських островів після торпедного удару, завданого підводним човном Морських сил самооборони Японії.

Контр-адмірал Ерік Андузе, командувач 5-ї ударної групи авіаносців і 70-ї оперативної групи, заявив, що навчання дозволили союзникам відпрацювати взаємодію в реальних умовах.

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"Ці навчання SINKEX надали нашій спільній команді чудову можливість інтегрувати можливості в різних сферах, відточуючи летальну точність та координацію, необхідні для високоякісних морських операцій на Тихоокеанському театрі військових дій", – зазначив він.

За даними ВМС США, навчання Valiant Shield є багатонаціональними і проводяться раз на два роки за участі США, Японії, Австралії, Канади та Нової Зеландії. Їхня мета – відпрацювання взаємодії у всіх середовищах: на морі, в повітрі, космосі, на суші та в кіберпросторі.

Що відомо про USS Juneau

Затоплений USS Juneau був введений в експлуатацію у 1969 році та брав участь у війні у В’єтнамі та операції "Буря в пустелі". У 2008 році його вивели зі складу флоту і з того часу використовували як ціль для бойових навчань.

Перед затопленням корабель пройшов процедуру екологічної підготовки, під час якої з нього було видалено паливо, небезпечні матеріали та інші забруднювачі. ВМС США наголошують, що процес контролювався фахівцями з екологічної безпеки.

Після ураження торпедою корабель затонув, ставши частиною чергового етапу бойової підготовки союзних сил у Тихоокеанському регіоні.

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