Ігнат зазначив, що кількість країн, де буде проходити це навчання, лише збільшуватиметься.

У вересні на авіабазі в американському Техасі розпочнеться "мовна" підготовка українських пілотів і технічного персоналу до навчання на винищувачах F-16.

"США вже дали дозвіл. Ми цього довго чекали. Де, як не у США? У них найкраща база підготовки пілотів. Тому ми дуже розраховуємо саме на Сполучені Штати, бо там є і інструктори, і база, і можливості для того, щоб більше охопити пілотів", – сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє NV.

Кількість країн, де буде проходити це навчання, лише збільшуватиметься.

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"У Великій Британії вчаться молоді випускники, у них буде більш довготривала підготовка, вони не мають досвіду бойового. А пілоти досвідчені поїхали до Данії і вже виконують ту програму, яку їм запропонували наші партнери", – пояснив Ігнат.

Він також зазначив, що пілотів відправлятимуть на навчання "хвилями", оскільки частина з них продовжуватиме виконувати бойові завдання в Україні.

Навчання українських пілотів на F-16 - останні новини

США можуть навчити перших українських пілотів на винищувачах F-16 до кінця року, хоча пройде більше часу, перш ніж вони виконають бойові вильоти. Про це повідомляє AP з посиланням на главу Національної гвардії ВПС США, генерал-лейтенанта Майкла Ло.

Уряд Бельгії навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 в рамках "авіаційної коаліції". Ініціатива покликана забезпечити Україну літаками цього типу і підготовка персоналу для їх обслуговування.

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