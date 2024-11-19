Бомба містить 250 кг запальної суміші та 37,5 кг осколково-фугасного заряду.

З'явився перший відеозапис, на якому зафіксовано дію осколково-фугасно-запалювальної авіаційної бомби ОФЗАБ-500 з уніфікованим модулем планування і корекції (УМПК).

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розмістив у своєму Телегерам-каналі запис, на якому, за його словами, перше задокументоване застосування ОФЗАБ-500 з УМПК.

Як зазначає експерт, ці бомби РФ і раніше застосовували по території України, але у вільно плануючій версії, інформація про застосування їх з УМПК з'явилася тільки 2024 року, але задокументованого підтвердження вона не мала.

"Тепер - є. Осколково-фугасна запальна авіаційна бомба - за своєю назвою вона вже дає уявлення про те, з чим ми маємо справу. У більшості випадків має об'ємно-детонуючий ефект у повітрі, впливаючи за площею вибуховим, осколковим і запальним ефектами", - написав Коваленко.

Оглядач пояснює, що принцип дії ОФЗАБ-500 полягає в детонації термобаричного складу, з подальшими вибухами центральної схеми ініціювання заряду зі збільшеним меридіональним кутом розльоту осколків. У результаті, площа ураження значно більша за інші авіаційні бомби подібного принципу дії.

За даними експерта, ОФЗАБ-500 містить 250 кг запалювальної суміші та 37,5 осколково-фугасного наповнення.

"Власне, можна говорити про те, що ще один засіб ураження пристосований під УМПК, точніше УМПК пристосований під нього. Номенклатура КАБ у Росії розширюється", - підкреслив Коваленко.

Росія застосовує в Україні авіабомби з УМПК - подробиці

Згідно з інформацією з відкритих джерел, перше повідомлення про застосування Росією авіабомб з УМПК було опубліковано 4 січня 2023 року Телеграм-каналом Fighterbomber. На доданому до публікації фото було зображено підвішену під бомбардувальник Су-34 авіабомбу ФАБ-500М-62 з УМПК. В Україні вперше підтвердили застосування РФ авіабомб з УМПК 4 квітня 2023 року, зазначивши водночас, що з їхньою допомогою завдають до 20 ударів на день, офіційно підтвердження Кремля з'явилося 8 травня 2023 року.

УМПК являє собою зварену конструкцію з двома крилами, що розкриваються, і двома хвостовими елеронами. Це автономна літаюча конструкція, до якої приєднується авіабомба. Встановлення УМПК на авіабомбу може проводитися безпосередньо на аеродромі (а не на заводі або в ремонтній майстерні). Після скидання авіабомби крила розкриваються за допомогою пружинного механізму. Наведення бомби на ціль здійснюється за допомогою навігаційного модуля, який використовує як сигнали з інерціального вимірювального блоку, так і супутникову навігацію із застосуванням перешкодозахищеної GPS/ГЛОНАСС антени "Комета М".

До літа 2024 року повітряно-космічні сили РФ уже щомісяця скидали на Україну близько 3500 авіабомб, обладнаних УМПК.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року російські окупанти скинули на житловий будинок у Харкові ФАБ-500 з УМПК. У результаті було зруйновано одразу кілька поверхів, загинуло багато людей, зокрема діти. Постраждали десятки мешканців будинку.

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