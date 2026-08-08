Що станеться, якщо найсекретніший літак США впаде у ворога: план на найгірший сценарій

Падіння американського стелс-бомбардувальника над територією противника може запустити складну операцію.

Падіння американського бомбардувальника B-2 Spirit над ворожою територією стало б не лише операцією з порятунку екіпажу, а й серйозною надзвичайною ситуацією для національної безпеки США. Причина – унікальні технології літака, які можуть становити величезний розвідувальний інтерес для противника, пише Wionews.

B-2 має екіпаж лише з двох пілотів, однак у разі катастрофи американським військовим довелося б вирішувати одразу дві проблеми: знайти та евакуювати людей і не допустити захоплення уламків літака.

Як і екіпажі інших американських бойових літаків, пілоти B-2 мають спеціальне спорядження для виживання та дій на ворожій території. Воно включає зашифровані засоби зв'язку та аварійні сигнальні пристрої.

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У разі катастрофи можуть залучатися бойові пошуково-рятувальні сили. Однак складність операції залежатиме від того, наскільки далеко від безпечної території впав літак і наскільки добре контролює район противник.

Система катапультування B-2 використовує крісла ACES II. Кожен із двох пілотів може катапультуватися окремо, після чого система забезпечує розгортання парашута та використання аварійного спорядження.

Найбільша проблема – не пілоти, а уламки

Знищений B-2 становив би для США особливу проблему через кількість секретних технологій, які можуть залишитися на місці падіння.

Уламки можуть містити елементи малопомітного покриття, компоненти авіоніки, системи радіоелектронної боротьби та інші технології, створені для подолання сучасної протиповітряної оборони.

Саме тому американські військові мають засекречені процедури поводження з уламками літаків, які містять чутливі технології. У ситуації, коли існує ризик захоплення B-2 противником, одним із варіантів може бути його знищення.

Йдеться про надзвичайно дороге рішення: вартість одного B-2 оцінюється приблизно у 2,1 мільярда доларів. Однак у разі загрози передачі секретних технологій противнику збереження літака вже не є головним пріоритетом.

Катастрофа на Гуамі стала найкращим сценарієм

Єдиний B-2, який досі був втрачений, – "Спірит оф Канзас". У 2008 році він розбився під час зльоту з американської авіабази Андерсен на Гуамі.

Оскільки аварія сталася на території, контрольованій США, американські військові одразу отримали доступ до уламків. Засекречені компоненти вилучили та обробили в контрольованих умовах.

Цей випадок вважається принципово відмінним від можливого падіння B-2 у районі, який контролює противник.

Чому Росія та Китай становлять особливу загрозу

B-2 створювали як малопомітний стратегічний бомбардувальник, здатний проникати крізь складну систему протиповітряної оборони. Проте за останні десятиліття Росія та Китай значно вдосконалили радари, зенітні ракетні комплекси та засоби радіоелектронної боротьби.

У разі захоплення відносно неушкодженого B-2 противник отримав би можливість дослідити його конструкцію та технології малопомітності.

Подібні побоювання вже виникали після того, як у 1999 році над Сербією був збитий американський F-117. Частину уламків, за повідомленнями, досліджував Китай.

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