В Ізраїлі прокоментували чутки про нестачу ракет для систем ППО на тлі війни з Іраном

Голова правління ізраїльської державної оборонної компанії Rafael Advanced Defense Systems Юваль Штайніц заявив, що в країні немає нестачі зенітних ракет на тлі повідомлень про те, що арсенали протиповітряної оборони, зокрема далекобійних ракет-перехоплювачів Arrow, були вичерпані через бойові дії з Іраном. Про це пише The Times of Israel.

Rafael Advanced Defense Systems є основним виробником системи протиракетної оборони Iron Dome та виробляє деякі компоненти для системи Arrow, хоча самі ракети-перехоплювачі Arrow виробляються Israel Aerospace Industries.

Штайніц - колишній член Кнесету від партії "Лікуд" прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, і протягом багатьох років обіймав кілька міністерських посад, зокрема очолював міністерства стратегічних справ, фінансів та розвідки.

Виступаючи в понеділок на конференції Єрусалимського центру безпеки та закордонних справ, Штайніц заявив, що система "Залізний купол" на 99 відсотків ефективна проти ракет, випущених ХАМАС у Газі та "Хезболлою" в Лівані.

"Iron Dome перехопив більшість із них із показником успішності, який [становить] не 100%, але близький до 100%. Це близько 98%, навіть 99% - тож це не ідеально, але майже ідеально", - сказав він.

Штайніц також сказав, що з моменту нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, який розпочав багатофронтову війну, дві терористичні групи випустили близько 40 000 ракет по Ізраїлю.

За його словами, Іран випустив близько 1500 балістичних ракет по Ізраїлю протягом двох раундів бойових дій з 2024 року, і "лише кілька десятків" не було перехоплено.

Штайніц не уточнив поточні запаси ракет-перехоплювачів Ізраїлю чи темпи їхнього виробництва.

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль стурбований тим, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з Іраном, не вирішивши деяких ключових питань, які і стали причиною початку війни між цими двома країнами.

За словами джерел, угода, яка залишить ядерну програму Тегерана частково незмінною, оминувши такі питання, як балістичні ракети та підтримка регіональних союзників, змусить Ізраїль розглядати війну як незавершену.

На початку війни Трамп заявив, що США прагнуть знищити іранську програму балістичних ракет, покласти край підтримці Іраном регіональних союзників та закрити його ядерні об’єкти, щоб Іран ніколи не зміг створити ядерну бомбу.

