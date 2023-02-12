Ісламабад має намір наростити обсяги поставок боєприпасів в Україну.

Пакистан постачає в Україну боєприпаси радянських калібрів і має намір збільшити обсяги поставок. Одночасно країна купує російську нафту з великими знижками. Про це пише індійське видання The Economic Times.

Стверджується, що Пакистан нарощує військові поставки в Україну, використовуючи порти Німеччини та Польщі. Зокрема Ісламабад відправляє реактивні боєприпаси до систем залпового вогню "Град".

За даними видання, перша партія таких снарядів у кількості понад 10 тисяч штук на початку лютого вирушила з пакистанського порту Карачі за маршрутом до німецького порту Емден. Вже звідти снаряди повезуть в Україну.

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"Хоча Пакистан благав Росію про зниження ціни на нафту в умовах економічної кризи, він регулярно постачає зброю в Україну", – пише видання з посиланням на свої джерела.

Політика Пакистану на тлі війни в Україні

За даними ЗМІ, Пакистан таємно постачає в Україну зброю. У минулому Київ і Пакистан вже мали досвід військового співробітництва, але тепер потоки зброї пішли в протилежний бік.

В цей же час Пакистан намагається скористатися скрутним становищем Росії, що потрапила під західні нафтові санкції. Ісламабаду вдалося домогтися солідних знижок від Москви на покупку нафти і нафтопродуктів.

Схожа ситуація і з Туреччиною. З одного боку Анкара таємно допомагає Україні боєприпасами, а з іншого - активно нарощує обсяги торгівлі з Росією.

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