120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.

Підприємство "Укроборонпром" спільно з однією з країн НАТО розпочали виробництво 120 мм мін для Сил оборони України.

Днями державний концерн уклав відповідний контракт з Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові, повідомляє прес-служба Міноборони.

В Укроборонпромі зазначають, що 120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав.

Відео дня

Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.

Загалом 120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до 7-ми кілометрів, а сучасними боєприпасами – у понад 8 кілометрів.

120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників.

Новинки "Укроборонпрому"

Раніше в Україні розпочалося серійне виробництво вітчизняних боєприпасів. Йдеться про дуже дефіцитні калібри, серед них і 152 міліметри. Снаряди українського виробництва виготовляють за технологіями НАТО, потужності розташовані як в Україні, так і в країнах-партнерках.

Також потішила новина про те, що фахівці "Укроборонпрому" розробили "олівець" для розмінування.

Секретар РНБО заявляв, що Україна налагодила виробництво снарядів калібру 152 міліметри та 122 міліметри у промислових масштабах.