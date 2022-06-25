США залишаються найбільшим донором безпекової допомоги, наголосив Кірбі.

Колишній прес-секретар Пентагону, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що постачання озброєння Україні відбувається з рекордною швидкістю.

Про це йшлося в його інтерв’ю українській службі "Голосу Америки".

Так, коментуючи заяви про те, що допомога надходить Україні недостатньо швидко, Кірбі зазначив: "Системи вже змінюють ситуацію на полі бою. І це вам скажуть і самі українці. Йдеться не лише про великі системи, це і стрілецька зброя, і боєприпаси, які вони використовують буквально щодня у битві з росіянами. І вони відіграють роль. Ми, очевидно, є найбільшим донором безпекової допомоги Україні з-поміж усіх інших країн світу. Вже виділили понад 6 мільярдів, майже 7 мільярдів доларів - від початку роботи адміністрації Байдена. І майже 6 мільярдів з початку вторгнення. Надходить багато оснащення, і президент [Джо Байден] дав чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо надавати цю допомогу далі".

На переконання Кірбі, озброєння надходить до України з небаченою швидкістю.

"Президент Байден дуже чітко сказав президентові Зеленському, що ми допомагатимемо стільки, скільки можемо. І так швидко, наскільки це можливо. Я вам скажу, це озброєння надходить з рекордною швидкістю, ми такого раніше не бачили. Це безпрецедентна швидкість, з якою безпекова допомога надходить до передової на війні в Україні. У буквальному сенсі поставки надходять щодня, і не лише від США. Ми просто найбільший донор, але понад 40 країн з усього світу надають безпекову допомогу Україні у різних формах", - прокоментував він.

За словами чиновника, Україна, ймовірно, отримає додаткові системи HIMARS.

"Я думаю, що ви побачите поставки таких систем як HIMARS у майбутніх траншах, це дуже ймовірно", - сказав Кірбі.

Він також наголосив, що "найбільша різниця систем HIMARS, ракетних систем високої мобільності - відстань, радіус".

"Вони надають українцям перевагу на дальній відстані від російських військ", - додав він.

Як писав УНІАН, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив про прибуття реактивних систем залпового вогню HIMARS з США. Перший транш, за відкритими даними, включав чотири одиниці РСЗВ.

Того ж дня Вашингтон заявив про передачу Україні додаткових HIMARS.

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена наприкінці 90-х років.

Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність складає 300 км. Україні поки передали ракети дальністю до 80 км.

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