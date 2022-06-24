Анатолій Антонов намагався "домовиться" з українського питання з екс-послом США в Афганістані Залмаєм Халілзадом.

Посол Російської Федерації в США Анатолій Антонов пропонував колишньому послу США в Афганістані Залмаему Халілзадому "таємне перемир'я". Російський дипломат спробував налякати "нацистами в Києві".

Про це пише видання Politico.

Відзначається, що дипломати вечеряли в ресторані Cafe Milano в Джорджтауні. Халілзад закликав свого колегу з РФ знайти якийсь шлях "закінчення війни Росії проти України". У свою чергу Антонов запитав, у чому б США хотіли поступитися. Посол США наполіг, що це необхідно обговорювати з представниками України. У відповідь Антонов став розповідати про "нацистів у Києві".

"У вас тут живе багато євреїв у Сполучених Штатах? Чому вони терплять все те, що діється в Києві?"- заявив посол Росії.

Після цього Антонов почав скаржитися, що президент України Володимир Зеленський нібито руйнує майбутнє країни. В ході подальшої бесіди російський дипломат й зовсім заявив, що Росія "вимагає поваги" та "хоче, щоб США поважали Росію".

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 червня президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів.

Пакет допомоги включає: керовані снаряди для РСЗВ, 18 гаубиць M777 і 36 тисяч снарядів до них, дві додаткові протикорабельні системи Harpoon для безпеки на узбережжі, тисячі приладів для захищеного радіозв'язку і приладів нічного бачення та інших оптичних приладів.

Крім того, оголошено про виділення 225 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу населенню.

Також 23 червня спікер Пентагону Джон Кірбі заявив, що США передадуть Україні додатковий пакет військової допомоги на 450 мільйонів доларів.

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