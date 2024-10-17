Наразі для керування FPV-безпілотниками необхідні досвідчені пілоти, зазначив експерт.

На лінії фронту в Україні, яка становить близько тисячі кілометрів, за оцінками, у будь-який день у повітрі перебувають до 10 тис. дронів.

На полі бою в нашій країні зараз найпоширеніші дуже доступні безпілотники з видом від першої особи - FPV-дрони, вартість яких становить від 300 до 500 доларів, пише The Telegraph, посилаючись на відомості запрошеного професора кафедри військових досліджень Королівського коледжу в Лондоні Майкла Кларка.

На його думку, можливо, розробка таких доступних дронів, назавжди змінила війну.

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Експерт зазначив, що зараз для управління FPV-дронами потрібні досвідчені пілоти, які наводять їх на потрібні цілі за допомогою гарнітур і контролерів, а ті нічим не відрізняються від пристроїв, що використовуються під час ігор на приставці:

"Цілком можливо, і ми вже приступаємо до цього, що штучному інтелекту дозволять керувати дронами, і тоді у вас будуть тисячі дронів, за якими наглядатиме лише одна людина. А якщо їх буде досить багато, вони здолають будь-яку систему", - заявив аналітик.

Кларк наголосив, що безпілотник, вартістю кілька сотень доларів, може завдати шкоди на сотні мільйонів. Професор додав, що в рої у них ще більше шансів домогтися наміченої цілі.

Важливі новини України про війну - що повідомлялося

Росіяни активно використовують проти українців дрони, зокрема, безпілотники-камікадзе і шпигуни. Українські воїни вдало борються з ворожими дронами. З початку повномасштабного вторгнення станом на 17 жовтня ліквідовано 17 104 ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Видання CNN, посилаючись на свої джерела, писало, що українські сили у 2024-му завдали по російській території понад 7000 дронових ударів. Журналісти додали, що цілями стали об'єкти, які дають змогу РФ продовжувати агресію проти України. За відомостями ЗМІ, найбільш дальній удар було завдано на відстані понад 1700 кілометрів від українського кордону.

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