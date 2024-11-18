За допомогою цих FPV можна уражати й живу силу окупантів в окопах та бліндажах.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс "Вихор".

Як повідомила прес-служба відомства, FPV-дрони цього комплексу мають декілька конфігурацій розміру.

"Для керування дронами пілот використовує спеціальний пульт, FPV-окуляри та обладнання для прийому-передавання сигналу. Коптери швидкісні, можуть без проблем наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль. За допомогою цих FPV можна уражати й живу силу окупантів в окопах та бліндажах", - йдеться у повідомленні.

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Також виробники можуть обладнати дрони додатковим устаткуванням для виконання ширшого кола завдань.

ЗСУ отримають інтерактивний стрілецький полігон вітчизняного виробництва - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Міноборони допустило до використання у Силах оборони розроблену вітчизняними інженерами навчальну інтерактивну тренінгову систему UNITS.

Вона призначена для проведення індивідуальних та групових тренувань з вогневої підготовки. Під час занять на віртуальному стрілецькому полігоні можна використовувати макети та модулі кількох десятків зразків стрілецької зброї, гранатометів, ПТРК тощо.

Система мобільна, при необхідності її можна швидко розгорнути на обраній локації. Під час моделювання виконання вогневої вправи на тренажері є можливість обирати тип місцевості: міську забудову, ліс, поле тощо. Моделюється також мішенна обстановка, погодні умови, час доби.

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