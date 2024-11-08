Це перший випадок, коли військова частина виступила розробником зразка озброєння та військової техніки, та успішно кодифікувала його як предмет постачання.

Міністерство оборони України отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів під назвою "Вітряк М".

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі МОУ, розробка, створена українськими військовими інженерами Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР), вже активно впроваджується у війська.

У міністерстві пояснили, що це інноваційний пристрій, що дозволяє виявляти ворожі FPV-дрони, забезпечуючи додаткову перевагу на полі бою.

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"Вітряк М" вже кодифіковано і допущено до експлуатації у ЗСУ. Це перший випадок, коли військова частина виступила розробником зразка ОВТ та успішно кодифікувала його як предмет постачання", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що патентування стало можливим завдяки відділу з питань інтелектуальної власності Міноборони, створеному в Головному управлінні військової юстиції у вересні 2024 року.

Нові технології у ЗСУ - про що ще відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше МОУ кодифікувало та допустило до використання в Силах оборони новий вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA. У моделі є кілька особливостей. Залежно від поставлених завдань техніку можна обладнати додатковими пристроями.

На шасі UAT-TISA встановлена спеціальна бронекапсула, яка дає екіпажу захист від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули дозволяє встановити кулемет на турель. Протимінний захист витримує підрив вибухових пристроїв під колесом і днищем автомобіля.

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