Транспортери майже безшумні, керувати ними можна як дистанційно, так і за допомогою провідного пульта.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у Збройних силах безпілотний логістично-евакуаційний транспортер "FOXTAC".

Як повідомляє відомство, це наземна роботизована платформа вітчизняного виробництва. Вона призначена для виконання різних логістичних функцій та може застосовуватись й для евакуації поранених з поля бою.

Логістично-евакуаційний транспортер майже безшумний, має низький силует - висота виробу не перевершує 40 см, що при наявності польової рослинності дозволяє здійснювати евакуацію поранених непомітно.

Відео дня

Керування транспортером "FOXTAC" здійснюється як дистанційно, так і за допомогою провідного пульта, що дозволяє супроводжуючому бойовому медику контролювати та коректувати рух.

Нова техніка українського виробництва

Як повідомляв УНІАН, у липні МО показало новий вітчизняний евакуаційний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД". Новинка створена на базі шасі американського важкого Ford F-550 і може транспортувати одночасно 4 лежачих поранених або 6 у сидячому положенні. Машина допущена до експлуатації у Збройних силах України.

А днями Міністерство оборони також кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий".

Крім вітчизняних розробок ЗСУ отримуючи чимало закордонної техніки. Зокрема одними з останніх були кодифіковані та допущені до постачання українській армії: шведські бронетранспортери Pansarbandvagn 302 (PbV 302) та броньовані інженерні машину Buffalo MPV, яку називають однією з найбезпечніших у світі. Buffalo MPV - інженерна машина Армії США.

Вас також можуть зацікавити новини: