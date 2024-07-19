Новинка створена на базі шасі американського важкого Ford F-550 і може транспортувати одночасно 4 лежачих поранених або 6 у сидячому положенні.

ЗСУ Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах новий медичний бронеавтомобіль вітчизняного виробництва "Козак-5МЕД". Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Транспортний засіб призначений для евакуації поранених та травмованих військовослужбовців з поля бою.

Зазначається, що "Козак-5МЕД" створений на базі шасі американського важкого пікапу Ford F-550 і може транспортувати чотирьох лежачих поранених або шістьох у сидячому положенні, окрім водія та персоналу групи медичної евакуації. Автомобіль оснащений дизельним двигуном потужністю понад 330 кінських сил та автоматичною коробкою передач.

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Згідно з повідомленням, бронювання медичного автомобіля забезпечує захист екіпажу та пасажирів від уламків і куль калібру 7,62 мм. Крім того, днище бронеавтомобіля має посилений захист, який витримує підрив потужністю, еквівалентною 6 кг тротилу.

Як повідомляв УНІАН, на фронті в Україні набирає обертів "гаряча зброя". Військові наголошують, що на фронті постійно мають відбуватися зміни та удосконалення, і не можна випасти "з трендів" і не слідкувати за оновленнями у ворога, бо це дає йому перевагу. Україна наразі активно розробляє оборонні технології.

Зокрема, днями видання Forbes опублікувало матеріал, в якому повідомлялось, що українські військові почали використовувати на полі бою терміт, який здатний пропалити метал. Відповідними боєприпасами оснащуються невеликі дрони, які точно б'ють у ціль.

Зазначалось, що на відміну від інших типів зброї, терміт повинен перебувати дуже близько до цілі. Саме тому термітні гранати AN-M14 армії США більше належать до класу засобів руйнування, ніж до зброї, і використовуються для "пошкодження, знерухомлення або знищення транспортних засобів, систем озброєння, укриттів або боєприпасів".

Поєднання безпілотників і терміта - потужна комбінація, оскільки точне доставлення дрона може спрямувати терміт саме туди, де він матиме найбільший ефект.

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