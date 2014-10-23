Через вибух газу в Польщі обвалилися три поверхи житлового будинку (фото, відео)

У місті Катовіце на півдні Польщі в житловому будинку на вулиці Шопена рано вранці стався вибух побутового газу. Про це повідомили рятувальники, передає ТАСС.

"Згідно з нашими даними, немає інформації про долю трьох осіб. У нас немає впевненості, що вони перебували в цих приміщеннях, - сказав прес-секретар пожежної охорони. - Ведеться розбір завалів".

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"Пожежу погашено. Три поверхи повністю зруйновані. Є елементи будівлі, які ще можуть обвалитися. Ведеться процес стабілізації постраждалої в результаті вибуху частини будинку", - зазначив представник рятувальників.

В результаті НП постраждали сім осіб.

На місці події працюють близько 100 рятувальників і пожежників.