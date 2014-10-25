Польща скасувала акредитацію журналіста агентства «Россия сегодня»

Польське міністерство закордонних справ уперше в сучасній історії Польщі анулювало акредитацію для закордонного журналіста, яким став кореспондент агентства "Россия сегодня" Леонід Свірідов, котрий працював тут понад 10 років.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар МЗС Польщі Марчін Войчеховський, котрий водночас відмовився повідомити про причину такого рішення та чи має це зв'язок зі шпигунським скандалом, котрий спалахнув раніше у жовтні.

"Ми не коментуємо цього", - відзначив він.

Раніше цього тижня польські медіа писали про те, що польське МЗС може видворити з країни кількох російських дипломатів через шпигунський скандал, у рамках якого вже затримано працівника польського Міністерства оборони та ще одного чоловіка. Gazeta Wyborcza писала, що голова уряду Ева Копач, аби не загострювати конфлікту з Росією вирішила видаляти шпигунів з країни без зайвого розголосу.

Польське TVN24 повідомило, що Свірідова, котрий вперше отримав акредитацію МЗС Польщі в 1998 році та працював на постійній основі з 2003 року, позбавили через заявку агентства внутрішньої безпеки ABW (аналог CБУ).

Портал теж написав, що Свірідову у минулому теж відмовило у продовжені акредитації міністерство закордонних справ Чехії, та одна із місцевих газет назвала його шпигуном.

Читайте такожВ Україні власникам телевізорів Samsung Smart TV обмежать доступ до заборонених каналів РФСам Свірідов заявив в ефірі телеканалу, що працівники польського МЗС не пояснили йому причину анулювання акредитації та запевнив, що йому нічого приховувати.

"Що стосується шпигунського скандалу, то треба запитувати спецслужби, якщо щось мають. Я знаю, що я чистий", - сказав він.

Журналіст додав, що ця ситуація стала для нього повною несподіванкою.

Свірідов у коментарі УНІАН заявив, що вважає абсолютно безпідставним анулювання його акредитації польським Міністерством закордонних справ та сказав, що не знає жодного з двох арештованих у жовтні людей підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.

"Я не маю жодного відношення до шпигунської історії. Не знаю ні одного, ні другого. Та взагалі не знаю, у чому сирбор", - сказав він.

Він підтвердив, що МЗС Чехії у 2006 році відмовилося йому продовжити акредитацію, але наголосив, що пізніше це рішення відмінили.

"Це була паралельна акредитація в іншій державі. Мені спочатку її не продовжили, а потім відновили та продовжили", - заявив він, наголосивши, що працює журналістом у Варшаві безперервно з червня 2003 року.

Свірідов, котрий є громадянином Росії, зазначив, що перебуває у Польщі на підставі виданого польською владою дозволу на перебування.

Співрозмовник агентства не виключив можливості того, що польська влада може теж відмінити йому і цей дозвіл."Від кожної держави можна очікувати усього, що завгодно", - сказав він.

Довідка УНІАН. Міжнародне агентство "Россия сегодня" було створене указом президента РФ Володимира Путіна у грудні 2013 року на базі російського державного інформаційного агентства РИА Новости. Нове агентство очолив відомий прокремлівський пропагандист Дмитро Кисельов.