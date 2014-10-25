У Тунісі обиратимуть парламент на тлі розчарування від "арабської весни"

Найближчої неділі, 26 жовтня, у Тунісі відбудеться голосування на парламентських виборах. Тунісці обиратимуть перший склад парламенту країни з часів повалення у 2011 році режиму диктатора Зін аль-Абідіна бен Алі, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію АР.

Однак три роки діяльності нової влади після "арабської весни" не виправдали надій жителів Тунісу на процвітання: у країні, згідно з соцопитуваннями, знизився рівень підтримки демократії.

Як зазначає туніський політолог Шаукі Гаддес, через три роки після революції спостерігається депресія, оскільки люди бачать, що політики не тримають своє слово і "навіть не намагаються зробити те, що обіцяли", особливо в розпал важкої економічної ситуації.

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Як відомо, у 2011 році поміркована ісламська партія "Ан-Нахда" перемогла на виборах і сформувала коаліційний уряд з двома світськими партіями. Протягом наступних двох років країна, яка звикла за півстоліття до однопартійного правління, страждала від інфляції, нападів радикальних ісламістів, убивств та постійних чвар політиків. Унаслідок цього у 2013 році уряд ісламістів пішов у відставку на користь нового кабінету технократів.

Як зазначається у повідомленні, лідером перегонів може стати партія "Ніда Туніс", яку очолює 87-річний Бейджи Каід Есебсі. Ця політична сила була сформована після революції. До неї увійшли, зокрема, представники торгівлі, бізнесмени і низка політиків часів режиму Бен Алі, які об’єдналися у протистоянні з ісламістами.