В ПАР без голосування обрали нового президента

Новим президентом ПАР став 65-річний Сиріл Рамапоса, якого в парламенті обрали без голосування, оскільки він був єдиним кандидатом.

Парламент Південно-Африканської Республіки (ПАР) у четвер, 15 лютого, підтримав кандидатуру голови партії Африканський національний конгрес (АНК) Сиріла Рамапоси на посаду президента країни.

Як передає Deutsche Welle, його обрали без голосування, оскільки він був єдиним кандидатом.

Читайте такожУ ПАР депутати парламенту побилися під час виступу президента (відео)«Я дуже постараюся не розчарувати жителів Південно-Африканської республіки», - заявив Рамапоса в парламенті після свого обрання.

Сирілу Рамапосі 65 років. Його політична кар'єра почалася наприкінці 1970-х років в період студентських повстань у ПАР. Тоді він заснував і очолив профспілку «Національний союз гірників», де займався захистом прав африканських робітників на початку 1980-х років. У 1991 році він був обраний генеральним секретарем АНК на Національній конференції під головуванням Нельсона Мандели.

14 лютого президент ПАР Джейкоб Зума оголосив про свою відставку, чим уникнув розгляду в парламенті питання про вотум довіри йому, який мала намір внести його власна партія АНК. Раніше попри численні звинувачення у корупції та зловживанні службовим становищем йому вдавалось успішно подолати кілька голосувань про довіру в парламенті.