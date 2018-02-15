Президент ПАР пішов у відставку на тлі корупційних скандалів

Раніше партія "Африканський національний конгрес" зажадала від Зуми подати у відставку протягом 48 годин на тлі корупційних скандалів.

Президент ПАР Джейкоб Зума вирішив піти у відставку на тлі конфлікту з правлячою партією країни.

Про це він оголосив під час свого телевізійного звернення до нації, повідомляє Reuters.

Раніше партія "Африканський національний конгрес (АНК) зажадала від Зуми подати у відставку протягом 48 годин на тлі корупційних скандалів.

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У партії також заявили, що проведуть у парламенті голосування про оголошення недовіри Зумі.

Зума заявив, що не згоден з таким рішенням правлячої партії, але як дисциплінований політик підпорядковується її рішенню.

"Я не боюся вотуму недовіри або імпічменту. (...) Я вирішив піти з поста президента негайно", - заявив глава держави.

Зума очолював Південну Африку з 2009 року. У 2016 році Верховний суд ПАР визнав його винним у порушенні конституції за відмови президента виплатити частину грошей, витрачених на ремонт його будинку, в рамках якого були побудовані амфітеатр і басейн.