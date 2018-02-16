У Москві під посольствами європейських країн знаходять конверти з отрутою

16:17, 16 лютого 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

Такі самі конверти знаходили також під польствами Угорщини, Франції, Румунії, Голандії, Чехії, повідомляє Polskie Radio. У польському посольстві відразу справою зайнялися служби охорони.

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Як повідомляє видання, загалом такі конверти були знайдені під 13-ма дипломатичними представництвами. Про кожен такий випадок дипломати повідомили до російської поліції.

Згідно з експертизою, у конвертах знаходилася речовина, що використовується у господарстві та ветеринарії для отруєння комах.

Як повідомляв УНІАН, дружину старшого сина президента США Ванессу Трамп госпіталізували 12 лютого, після того, як вона розкрила конверт із невідомим білим порошком.

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Теги: #конверт з порошком#посольства у Москві