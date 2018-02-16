У Москві під посольствами європейських країн знаходять конверти з отрутою

Загалом такі конверти були знайдені під 13-ма дипломатичними представництвами.

Під посольством Польщі у Москві знайшли конверт з невідомою порошкоподібною речовиною.

Такі самі конверти знаходили також під польствами Угорщини, Франції, Румунії, Голандії, Чехії, повідомляє Polskie Radio. У польському посольстві відразу справою зайнялися служби охорони.

Читайте такожАмериканський міністр отримав на Різдво пакунок з кінським перегноєм"З міркувань безпеки ми не будемо коментувати цю справу", - сказав виданню прес-секретар представництва Лука Цудни.

Як повідомляє видання, загалом такі конверти були знайдені під 13-ма дипломатичними представництвами. Про кожен такий випадок дипломати повідомили до російської поліції.

Згідно з експертизою, у конвертах знаходилася речовина, що використовується у господарстві та ветеринарії для отруєння комах.

Як повідомляв УНІАН, дружину старшого сина президента США Ванессу Трамп госпіталізували 12 лютого, після того, як вона розкрила конверт із невідомим білим порошком.