США оцінили збиток від кібератак в 2016 році

Кібератаки, націлені на важливі інфраструктурні сектори, можуть завдавати дуже великої шкоди економіці США.

У 2016 році кібератаки завдали збитків американській економіці на суму від $57 млрд до $109 млрд. Про це говориться в доповіді американського уряду, основаному на даних спецслужб.

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«Кібератаки, націлені на важливі інфраструктурні сектори, можуть завдавати дуже великої шкоди економіці США», - йдеться в доповіді. При цьому в Білому домі відзначають, що кібератаки організовують не тільки уряди інших країн, а й корпоративні конкуренти, активісти і злочинні угруповання.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого США звинуватили Росію в кібератаці з вірусом NotPetya, яка сталася в червні 2017 року. У Вашингтоні атаку охарактеризували як «найбільш руйнівну і дорогу в історії».