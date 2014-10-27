До Литви прибуло судно-сховище, яке дозволить країнам Балтії відмовитися від послуг "Газпрому" (фото)

До Литви, в порт Клайпеда, прибуло плавуче сховище з перевезення зрідженого природного газу (СПГ) під назвою «Незалежність».

Судно довжиною в три футбольних поля зустрічала почесна варта та президент Литви Даля Грібаускайте, яка заявила, що це судно «є надзвичайно важливим для енергетичної безпеки Литви та всього Балтійського регіону», повідомляє Радіо Свобода.

Литва, яка була повністю залежна від поставок природного газу з Росії, протягом наступного року використовуватиме це гігантське судно для імпорту природного газу з Норвегії. Термінал дозволить Литві імпортувати до 4 мільярдів кубометрів газу на рік після 2015 року.

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Це значно більше 2,7 мільярдів кубічних метрів газу, які Литва закупила у Росії в 2013 році та дозволяє надавати додаткові поставки газу для балтійських сусідів Литви - Латвії та Естонії, які також повністю залежать від російського газу.

Виступаючи в понеділок (27 жовтня) на прес-конференції за підсумками церемонії інавгурації першого морського терміналу в Клайпеді та прибуття судна «Незалежність», збудованого в Південній Кореї, президент Литви Даля Грібаускайте заявила:

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"Що стосується наших майбутніх відносин з російським "Газпромом", так, наш термінал може повністю покривати литовські потреби і 90 відсотків потреб всіх трьох країн Балтії. У випадку, якщо нам не сподобається, ми можемо повністю відмовитися від "Газпрому" в якості джерела природного газу".