У Трампа звинуватили Росію у розстрілі мирних сирійців

Також Вашингтон закликав Росію "дотримувати" зобов'язання у зонах деескалації і припинити напади на мирних жителів в Сирії.

США назвали Москву і Дамаск відповідальними за напад на мирних жителів в сирійському районі Східна Гута. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

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«США рішуче засуджують напади Росії і режиму президента Сирії Башара Асада на мирних жителів Східної Гути», - йдеться в повідомленні.

Також Вашингтон закликав Росію «дотримувати зобов'язання у зонах деескалації і припинити напади на мирних жителів в Сирії.

Доказів причетності Москви до Дамаска нападу в тексті повідомлення не наводиться. Стало відомо, що у Східній Гуті в результаті обстрілу загинуло понад 100 мирних жителів.