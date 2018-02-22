У Трампа звинуватили Росію у розстрілі мирних сирійців
08:53, 22 лютого 2018Світ
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Також Вашингтон закликав Росію "дотримувати" зобов'язання у зонах деескалації і припинити напади на мирних жителів в Сирії.
Ілюстрація / REUTERS
США назвали Москву і Дамаск відповідальними за напад на мирних жителів в сирійському районі Східна Гута. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.
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«США рішуче засуджують напади Росії і режиму президента Сирії Башара Асада на мирних жителів Східної Гути», - йдеться в повідомленні.
Також Вашингтон закликав Росію «дотримувати зобов'язання у зонах деескалації і припинити напади на мирних жителів в Сирії.
Доказів причетності Москви до Дамаска нападу в тексті повідомлення не наводиться. Стало відомо, що у Східній Гуті в результаті обстрілу загинуло понад 100 мирних жителів.
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