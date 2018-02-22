Американські ЗМІ дізналися про зв'язки фінансиста російської "фабрики тролів" з ПВК "Вагнер"

Бізнесмен, якого звинувачують в організації роботи російської "фабрики тролів", пов'язаний з компанією, що відправляє найманців в Сирію.

Російський бізнесмен Євген Пригожин, якого звинуватили в причетності до втручання на виборах в США в 2016 році, пов'язаний з військовим підрядником, замішаним в недавній атаці на американські війська в Сирії.

Читайте такожАмериканська молотарка: російський журналіст розповів, чому були знищені найманці "Вагнера" в СиріїМинулого тижня Пригожина звинуватили в тому, що він використовував належні йому компанії для фінансування російської "фабрики тролів", яка поширювала дезінформацію і провокувала розкол в американському суспільстві перед виборами в 2016 році, передає Голос Америки з посиланням на ABC News.

Представник уряду США заявив, що Пригожин також пов'язаний з «Групою Вагнера» – російською приватною військовою компанією (ПВК), яка відправляє найманців в Сирію. Припускають, що ці найманці були учасниками спроби удару по американських військах і підтримуваних США Сирійських демократичних силах раніше в цьому місяці.

Його зв'язки з «Групою Вагнера» показують, що, можливо, він допомагає президенту Росії Володимиру Путіну проводити його глобальний порядок, повідомляє АВС News.

Як повідомляв УНІАН, американські військові знищили «велику кількість» росіян і військовослужбовців сирійських урядових військ, в результаті повітряного удару 7 лютого, який, за словами офіційних осіб, було завдано у відповідь на «неспровоковану» атаку на Сирійські демократичні сили. За даними деяких ЗМІ, число знищених російських найманців сягнуло 200 осіб.