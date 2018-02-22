І біткоіни не потрібні: британець продав за $800 тисяч старовинний чайник, куплений за $20

Британець купив чайник зі зламаною ручкою без кришки на аукціоні в 2016 році.

Приватний колекціонер з Великобританії продав на аукціоні заварювальний чайник за 800 тисяч доларів, який він раніше придбав за 20 доларів.

Про це повідомляє газета Independent.

Як пише видання, британець купив чайник зі зламаною ручкою без кришки на аукціоні в 2016 році. Передбачалося, що чайник був створений між 1766 і 1800 роками в графстві Middlesex.

Однак, у покупця, який займався вивченням кераміки близько 30 років, виникли сумніви щодо походження виробу. Він показав покупку експерту-аукціоністу из фірми Woolley and Wallis. Експерт встановив, що чайник виготовив гончар Джон Бартлем (John Bartlam), який перебрався в Південну Каліфорнію з Англії в 1763 році.

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Вироби Бартлема є рідкістю на ринку — раніше було відомо лише про шість предметів, виконаних цим гончаром. При цьому покупка британця виявилася одним серед перших заварювальних чайників.

Чайник виставили на аукціон. Передбачалося, що за нього вдасться отримати близько 70 тисяч доларів. У підсумку він пішов з молотка за 800 тисяч доларів. Виріб доставлять в США і виставлять на загальний огляд.