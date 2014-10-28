Зростання кількості населення Землі вийшло з-під контролю – вчені

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За даними дослідження, заснованого на статистиці ООН та ВООЗ, зростання кількості населення планети вже настільки вийшло з-під контролю, що тепер його не змогла б стримати навіть третя світова війна, кількість жертв якої дорівнювало б загальній кількості загиблих у Першій і Другій світових війнах.

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