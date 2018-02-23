Генерал ВПС США про прибуття до Сирії російських Су-57: це підвищує рівень складності завдань

ЗМІ Росії на тлі розгрому російських найманців повідомили про прибуття до Сирії новітніх винищувачів Су-57.

Прибуття до Сирії російських надсучасних винищувачів Су-57 ускладнює роботу ВПС США у цій країні.

Про це заявив генерал ВПС США Майк Голмс у ході Симпозіуму щодо війни у повітрі ( Air Warfare Symposium ), який збирає разом представників американських збройних сил та ВПК, передає Голос Америки.

Про позицію Майка Голмса повідомив у Twitter виконавчий директор видання Defense One Кевін Берон.

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"ЩОЙНО: Генерал Майк Голмс з Авіаційного бойового командування США заявив у ході Air Warfare Symposium з приводу повідомлень про прибуття російських стелс винищувачів Су-57 до Сирії: "це підвищує рівень складності завдань, які вирішують ВПС США", - твітує медійник.

Раніше російські ЗМІ повідомили про прибуття до Сирії новітніх російських винищувачів Су-57. Винищувачі, які належать до 5-го покоління і є малопомітними для радарів, будуть перебувати на базі ВПС Хмеймім.

Розміщення відбулося на тлі інформації про нещодавній нищівний удар у відповідь очолюваної США коаліції по підрозділах прихильників Асада, в результаті якого могли загинути до 100 російських громадян і отримати поранення ще більше. Загиблі та поранені можуть належати до "ЧВК Вагнера", приватної війської компанії, яка ймовірно активно використовується урядом Росії для виконання чутливих завдань, які потребують збереження дистанції від офіційної Москви.