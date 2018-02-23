Данці придумали новий вид благодійності завдяки списаним продуктам (відео)

Продукти, які повинні були викинути, потрапили на полиці спеціалізованого магазину.

У Кпенгагені працює магазин прострочених продуктів - товари туди віддають великі супермаркети, тому що інакше могли б їх просто викинути. Їжу незвичайний магазин продає з суттєвими знижками, а весь прибуток віддає на благодійність.

На годиннику близько дев'ятої ранку. Ерік збирається в супермаркет. Тричі на тиждень чоловік сідає за кермо автобуса, щоб зібрати по магазинах продукти, які ті більше не можуть продати. Тому що вони виглядають не досить апетитно або ж термін придатності закінчується.

У супермаркеті для Еріка підготували два повні візки для випічки. Її сумарна вартість близько 2 тис. крон, це приблизно 10 тис. грн. Втім Еріку все віддають безкоштовно, адже якщо б він не приїхав, все це добро викинули б на смітник і повинні були заплатити за утилізацію.

«Хліб свіжий, але тут у них є пекарня і вони печуть свіжий хліб кожен день, тому люди не будуть брати вчорашній», - говорить завідуючий складом.

Врятований хліб Ерік везе в спеціальний магазин. Він називається "WEFOOD" і тут продають все те, що не знайшло свого покупця в звичайному супермаркеті.

«WEFOOD працює завдяки волонтерам. Тут ніхто не отримує заробітної плати. Ми платимо хіба що за оренду, світло і воду в магазині. А весь прибуток віддаємо на благодійність», - говорить топ-менеджер магазину.

На полицях тут більшість товарів прострочено, або їх термін придатності добігає кінця. Втім купити продукти тут можна в рази дешевше, ніж де-небудь. Приміром за мюслі, які в супермаркеті коштують близько 20 крон, тут - 4.

Мешканцям Копенгагена така ідея припала до смаку, за день цей магазин відвідує до півтисячі покупців.

Є тут і абсолютно свіжі продукти. Приміром - партія оливкової олії. Термін придатності закінчується в липні, але продавати в звичайному супермаркеті виробник його не може через помилку на етикетці.