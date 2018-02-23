США планують відкрити посольство в Єрусалимі у травні - ЗМІ

Відкриття посольства США в Єрусалимі збігається з 70-ю річницею заснування Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки планують відкрити посольство в Єрусалимі в травні, шляхом перенесення його з Тель-Авіва.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського посадовця.

«Відкриття у травні, очевидно, являє собою більш ранні часові рамки, ніж очікувалося», - зазначає видання.

Віце-президент США Майк Пенс у січні під час виступу в парламенті Ізраїлю заявляв, що відкриття відбудеться до кінця 2019 року.

Читайте такожТрамп просить обмежити допомогу країнам, які не визнають Єрусалим столицею ІзраїлюВідкриття посольства в Єрусалимі збігається з 70-ю річницею заснування Ізраїлю, зауважив на правах анонімності американський посадовець.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп заявив, що прийшов час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

«Але сьогодні ми, зрештою, визнаємо очевидне, що Єрусалим - це столиця Ізраїлю. Це не більше, не менше, аніж визнання реальності. Це також правильний вчинок. Це те, що повинно статися. Саме тому, відповідно до закону про посольство в Єрусалимі, я також даю розпорядження Державному департаменту розпочати підготовку щодо переведення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалима», - підсумував глава Білого дому.

Своєю чергою прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньяху закликає усі країни визнати Єрусалим столицею цієї країни.