Єрусалим має бути столицею двох держав - Генсек ООН

Питання про статус Єрусалиму має бути вирішене в рамках двосторонніх переговорів, на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН і з урахуванням інтересів палестинської та ізраїльської сторін.

Про це в середу заявив журналістам Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, передає Центр новин ООН.

«Вступивши на посаду Генерального секретаря, я з першого ж дня постійно виступаю проти будь-яких односторонніх заходів, які підривали б перспективи миру для ізраїльтян і палестинців», - заявив глава ООН.

«Що стосується рішень по Єрусалиму, то вони мають бути прийняті в рамках домовленостей щодо остаточного статусу безпосередньо між двома сторонами на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН з урахуванням законних інтересів як палестинської, так і ізраїльської сторін», - сказав Генеральний секретар ООН.

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За його словами, багатьох людей протягом століть із Єрусалимом пов'язували і будуть пов'язувати тісні узи.

«І в цей тривожний момент я хочу однозначно заявити: альтернативи рішенню про дві держави немає. Немає ніякого запасного плану», - додав глава ООН.

«Законні сподівання обох народів зможуть бути реалізовані лише на основі рішення про дві держави, що живуть пліч-о-пліч у мирі, безпеці і визнають один одного, при тому, що Єрусалим буде столицею і Ізраїлю, і Палестини, а остаточне врегулювання буде досягнуто в ході переговорів з усіх питань остаточного статусу», - підкреслив Антоніу Гутерріш.

Він пообіцяв докласти всіх зусиль для надання підтримки ізраїльським і палестинським лідерам, сприяти їх поверненню до предметних переговорів, реалізувати прагнення до міцного світу для цих народів.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

При цьому він зазначив, що прийняте рішення не означає ослаблення прихильності США пошуку довгострокового миру в регіоні. Він також зазначив, що нинішній крок не пов'язаний з вирішенням спірних питань, зокрема, про кордони.