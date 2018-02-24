Трамп назвав скоєне Росією і Іраном в Сирії "ганьбою в гуманітарному плані"

Трамп запевнив, що США перебувають у Сирії виключно з метою боротьби з "Ісламською державою".

Президент США Дональд Трамп засудив дії Москви і Тегерана в Сирії, назвавши їх «ганьбою в гуманітарному плані».

"Вчинене Росією, Іраном і Сирією являє собою ганьбою в гуманітарному плані. Те, що ці три країни роблять з людьми останнім часом - це ганьба", - заявив Трамп у п'ятницю, 23 лютого, на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Австралії Малколмом Тернбуллом, передає DW.com.

Трамп також запевнив, що США перебувають у Сирії виключно з метою боротьби з "Ісламським державою". "Ми там перебуваємо з однієї причини - щоб позбутися від ІД і повернутися додому", - зазначив президент США. Таким чином Трамп відповів на прохання прокоментувати ситуацію у Східній Гуті.

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Протягом останніх днів сирійська армія проводить інтенсивний обстріл регіону Східна Гута, який знаходиться під контролем опозиційних угруповань. За даними Сирійської наглядової ради з прав людини, лише за 48 годин було вбито 250 осіб.

В регіоні можуть бути заблоковані сотні тисяч цивільних осіб. В умовах постійних бомбардувань в обложеному районі відчувається гостра нестача їжі, чистої води і медикаментів, повідомляють очевидці. За їхніми словами, ситуація порівнянна з бійнею в Алеппо.

У четвер, 22 лютого, Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію про 30-денне перемир'я в Сирії через позицію Росії. МЗС Німеччини закликало Росію погодитися на тимчасове припинення військових дій" Голосування по резолюції, як повідомляють джерела з дипломатичних кіл, заплановано на суботу, 24 лютого.