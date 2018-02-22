Росія завадила Радбезу ООН ухвалити резолюцію щодо припинення вогню у Східній Гуті

Після подальших консультацій резолюція, можливо, буде проголосована завтра, 23 лютого.

Рада Безпеки ООН під час спеціального засідання в четвер, 22 лютого, не змогла ухвалити проект резолюції щодо Сирії, яка передбачає 30-денне припинення вогню та уможливлює доставку гуманітарної допомоги і евакуацію мирного населення, зокрема, зі Східної Гути.

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Як передає DW.com, ухваленню документа перешкодила Росія. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя дав чітко зрозуміти, що Москва не підтримає проект поданої Швецією та Кувейтом резолюції, повідомляє агенція dpa.

Він назвав низку пунктів, за якими Москва хотіла б внести зміни, але детальний зміст їх поки невідомий. Як постійний член Радбезу ООН Росія може застосувати право вето до будь-якої резолюції.

За даними дипломатів, на яких посилається dpa, після подальших консультацій резолюція, можливо, буде проголосована в п'ятницю.

Східна Гута є останнім анклавом неподалік сирійської столиці, що перебуває під контролем повстанців, серед яких переважає ісламістська група "Джебхат ан-Нусра". Район оточено з усіх боків військами Башара Асада та підрозділами його союзників. Від авіаударів та обстрілів у Східній Гуті за останні п'ять днів, за останніми даними спостерігачів, загинули вже понад 400 цивільних.