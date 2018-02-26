Консул Фінляндії у Барселоні втратив посаду через обід із прихильником незалежності Каталонії

Іспанії не сподобалося, що дипломат запросив на консульський обід прихильника незалежності Каталонії.

Міністерство закордонних справ Фінляндії вирішило відкликати свого почесного консула в Барселоні Альберта Гінджуема Егідона, який займає цю посаду вже більше шести років, пише Helsingin Sanomat з посиланням на зовнішньополітичне відомство країни.

Як передає РБК, представник МЗС Фінляндії Мейра Паппи зазначила виданню, що іспанська влада повідомила їх про неналежну поведінку дипломата, яка була пов'язана з його позицією щодо незалежності Каталонії, і запевнили про втрату довіри до Егідона. Відомство також запросило у Мадрида додаткові роз'яснення з приводу того, що сталося.

Читайте такожБунтівна Каталонія: суд відправив за ґрати ще одного високопоставленого борця за незалежністьВидання El Nacional вказує, що Альберта Гінджуема Егідона звільнять вже 28 лютого через невдоволення Іспанією високою політичною активністю консульства в регіоні. Зокрема, мова йде про обід з акредитованими в Барселоні консулами, який відбувся 1 лютого. На захід, який є одним із повторюваних щомісячних зустрічей консульського корпусу, Альберт Гінджуем Егідон запросив мера міста Сант-Кугат-дель-Вальес Мерс Конесу. Іспанський МЗС критично поставився до того, що консул запросив на обід людину, яка є прихильником незалежності Каталонії.

Через це іспанське відомство почало наполегливо домагатися від своїх фінських колег звільнення консула. Гельсінкі, додає видання, щоб уникнути конфлікту з Іспанією, прийняло рішення про відкликання дипломата.

Як повідомляв УНІАН, спікером парламенту Каталонії став депутат від сепаратистської партії.