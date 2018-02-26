"ФСБ. Гестапо. Росія": у Франції пікетували таємну дачу доньки Путіна (відео)

11:04, 26 лютого 2018
Світ
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Маєток називають таємницею дачею дочки Путіна / Скріншот

Відповідне відео на своєму YouTube-каналі опублікував Костянтин Зеленін. Як видно на записі, учасники пікету принесли плакати з написами "ФСБ. Гестапо. Росія", "Путін - злодій", "Путін - диктатор", "Злодії і кати, геть з Біарріца".

Як повідомляли журналісти, в житловому кварталі Чиберта міста Англет, по сусідству з Біарріцем, розташована вілла "Сюзанна" – або "Модерн" – яку Артур Очеретний, новий чоловік колишньої першої леді Росії Людмили Путіної, придбав у минулому році.

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