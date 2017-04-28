Паркани обписали російськими лайками: журналісти показали віллу екс-дружини Путіна у Франції (відео)

У житловому кварталі Чиберта міста Англет, по сусідству з Біарріцем, розташована вілла "Сюзанна" – або "Модерн" – яку Артур Очеретний (новий чоловік колишньої першої леді Росії Людмили Путіної - УНІАН.) придбав минулого року.

Новим власникам не вдалося залишитися в тіні – французьке законодавство зобов'язує розкривати ім'я власника в документі про дозвіл на будівництво, яке повинно висіти на паркані будь-якого будівництва, передає Настоящее время.

Спершу Очеретний не хотів "світитися". Але після того, як судові пристави винесли йому попередження, ім'я власника все-таки довелося вписати.

"У Біарріце сім'ю Очеретних почали регулярно зустрічати минулого літа. З'являтися на публіці в Росії колишня перша леді не любить, тому і вибрала не найбільш розкручений серед російських туристів курорт", - розповіли журналісти.

Як згадує агент з нерухомості Брюно Аспіазу, Людмила Путіна бувала в Біарріце разом з першим чоловіком – тоді ще не президентом Росії.

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"Раніше ходила кумедна історія, пов'язана з родиною Путіна. Коли президент Єльцин вирішив передати владу Володимиру Путіну, в той час пан Путін був на канікулах на Баському узбережжі, він часто приїжджав сюди зі своєю дружиною і дітьми. Цей регіон він особливо цінував. Вважається, що Путін був тут, коли Єльцин зателефонував йому, щоб запропонувати високу посаду, яка відома", – говорить Аспіазу.

Покупка вілли коштувала Очеретному 5,5 мільйонів євро. Ще стільки ж піде на ремонт й обробку. За місцевими мірками це не так багато – на узбережжі є вілли і за 20 мільйонів. Сусіди Очеретних, серед яких є і відомі люди, обговорювати російське подружжя не хочуть – тут так не прийнято. Без камери кореспонденту НВ вдалося зустрітися з місцевою мешканкою. Вона пам'ятає, як у липні минулого року дивитися будинок приїхала особисто Людмила Путіна з дочкою Катериною в оточенні кількох охоронців.

"Дізнавшись, хто стоїть за будівництвом, невідомі обписали паркани лайкою – російською мовою", – розповіла сусідка виданню.

Як повідомляв УНІАН, про те, що Людмила Путіна вийшла заміж за главу Центру розвитку міжособистісних комунікацій Артура Очеретного, стало відомо два роки тому. Артуру 38, він народився і виріс у підмосковних Люберцях. З Людмилою познайомився на початку нульових. Після офіційного розлучення Путіних у 2013 – Людмила й Очеретний одружилися, а екс-перша леді навіть змінила прізвище.