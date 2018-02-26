У Москві повісився в шафі топ-менеджер Вищої школи економіки
21:10, 26 лютого 2018Світ
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Колеги виявили його тіло у шафі в його кабінеті.
За попередніми даними, мова може йти про самогубство / Mash
У Москві повісився керівник дирекції загальної освіти Вищої школи економіки Сергій Калашников. За попередній даними, мова йде про суїцид.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
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Колеги виявили його тіло у шафі в його кабінеті. На місці працюють слідчі.
"У Вищій школі економіки в Москві дуже серйозна НП. У своєму кабінеті знайдений мертвим високопоставлений співробітник навчального закладу. За попередніми даними, мова може йти про самогубство", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у СІЗО Дніпра повісилася сепаратистка, яка вдарила молотком бійця АТО.
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