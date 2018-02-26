У СІЗО Дніпра повісилася сепаратистка, яка вдарила молотком бійця АТО
Прихильниця "русского мира" Марина Меньшикова, яка минулого року напала з молотком на бійця АТО, наклала на себе руки в СІЗО Дніпра.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Борис Філатов.
Читайте такожУ Дніпрі почали судити жінку, яка напала з молотком на ветерана АТО в театрі (відео)"Пам'ятаєте відому сепаратистку Меньшикову? Ну, ту даму, яка на бійця АТО накинулася в театрі з молотком? Сьогодні о 8:32 повісилася у дніпровському СІЗО. На простирадлі", - йдеться у його повідомленні.
Цю інформацію УНІАН підтвердили в Управлінні пенітенціарної служби в Дніпропетровській області.
Філатов нагадав, що спочатку жінка ходила на мітинги за "русский мир", потім втекла з Дніпра в Краматорськ. Потім вона повернулася і переховувалася від поліції. Тікала вона і в Крим, де, за словами мера Дніпра, "російські брати" депортували її назад.
Як повідомляв УНІАН, 30 січня в Дніпрі суд залишив жінку, яка напав з молотком на бійця АТО, під вартою ще на 2 місяці.