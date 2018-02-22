Трамп запропонував озброїти шкільних вчителів, щоб уникнути подібних до стрілянини у Флориді випадків

При цьому він визнав, що пропозиція є спірною.

Американський президент Дональд Трамп запропонував озброїти шкільних охоронців і вчителів, щоб уникнути трагедій, подібних до нещодавньої стрілянини у школі Флориди.

Про це Трамп заявив на зустрічі учнями, які пережили стрілянину, та батьками загиблих, повідомляє Reuters. Деякі підтримали пропозицію, інші - висловилися проти.

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"Якщо б у вас був вчитель, який добре володіє вогнепальною зброєю, вони могли дуже швидко припинити напад", - сказав Трамп, визнаючи, що пропозиція спірна.

Також флоридські законодавці в Таллахассі заявили, що вони розглянуть питання про підвищення віку, з якого людина може володіти зброєю, з 18 до 21 року - однаковий стандарт для пістолетів і алкоголю, хоча Сенат штату в середу вирішив не приймати заходи контролю за зброєю.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп також виступив із заявою про те, що він підписав меморандум, в якому рекомендується оголосити поза законом напівавтоматичну зброю, подібну до тієї, що була використана в ході інциденту зі стріляниною в школі у Паркленді, Флорида.

Нагадаємо, в результаті стрілянини в школі Marjory Stoneman Douglas у місті Паркленд, у Флориді, загинули 17 людей. Стрільцем виявився 19-річний Ніколас Круз, який був виключений зі школи за погану поведінку.