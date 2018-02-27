Росія грає в Сирії роль палія і пожежника - американський генерал

Представник американського командування розкритикував дії Кремля в Сирії.

Росія займається дестабілізацією ситуації в Сирії, переслідуючи власні інтереси, а потім зображує з себе миротворця. Про це заявив керівник центрального командування збройних сил США генерал Джозеф Вотел.

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"В політичному і військовому відношенні Москва грає роль як палія, так і пожежного", - зазначив він. На думку військового, Кремль свідомо і цілеспрямовано підживлює напругу в Сирії. "Потім Росія виступає в якості арбітра, вирішуючи спори, намагаючись підірвати і послабити позиції кожної партії Сирії", - пояснив Вотел, передає ТСН.

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент Росії Володимир Путін оголосив так звану "гуманітарну паузу" в регіоні Східна Гута близько Дамаску в Сирії. Про це повідомив міністр збройних сил РФ Сергій Шойгу. Пауза буде діяти з 9 годин до 14 щодня. Таке рішення, як наголошується, було прийнято після резолюції Ради безпеки ООН по припиненню вогню в Сирії.