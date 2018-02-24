Радбез ООН відклав голосування щодо Сирії через Росію

Напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова погодити резолюцію Ради безпеки ООН, але потрібні гарантії, що всі сторони дотримуватимуться перемир'я.

Радбез ООН відклав голосування про встановлення перемир’я у Сирії. Члени Ради не змогли дійти згоди з Росією щодо тексту відповідної резолюції.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на BBC.

Голосування за резолюцію перенесли, тепер воно відбудеться 24 лютого о 19:00 за київським часом.

Рішення Радбезу ООН дозволило б розпочати постачання гуманітарної допомоги в уражені райони Сирії. Проект закликає до загального перемир'я, яке має набути чинності через 72 години після ухвалення резолюції.

Читайте такожРосія завадила Радбезу ООН ухвалити резолюцію щодо припинення вогню у Східній ГутіНапередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова погодити резолюцію Ради безпеки ООН, але потрібні гарантії, що всі сторони дотримуватимуться перемир'я.

Нагадаємо, що за п'ять днів бомбардувань урядових військ у районі Східна Гута загинули понад 400 людей, ще 2 тисячі — поранені. Цей регіон — один з останніх в Сирії, який залишається під контролем опозиції, підтримуваної США. Район чотири роки перебуває в облозі сирійської армії та союзників Асада, серед яких — Росія.