Родина Путіна відмивала гроші через естонську філію найбільшого банку Данії - ЗМІ

Естонське відділення банку не могло одразу встановити, хто контролює компанію, яка проводила підозрілі платежі.

Естонська філія Danske Bank, найбільшого банку Данії, закрила рахунки низки компаній в 2013 році, зрозумівши, що вони були використані членами сім'ї Володимира Путіна та російською спецслужбою ФСБ для відмивання величезної суми грошей.

Про це повідомляється на сайті Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), передає Європейська правда.

За даними розслідувачів OCCRP, у розпорядженні яких опинився відповідний звіт, інформатор повідомив керівництво банку, що їхні процедури боротьби з відмиванням грошей в їхній естонській філії не діють, і що банк, можливо, "скоїв кримінальний злочин", допомагаючи компанії, яка вже зробила кілька підозрілих транзакцій та фактичними господарями якої є "сім'я Путіна і ФСБ".

Повідомляється, що компанія Lantana Trade LLP у 2013 році подала неправдиві дані в реєстраційну палату Великої Британії, повідомивши про обмежений фінансовий оборот та неактивний статус. Однак, щодня через її рахунки проходили величезні суми грошей.

Читайте також"ФСБ. Гестапо. Росія": у Франції пікетували таємну дачу доньки Путіна (відео)Естонське відділення банку не могло одразу встановити, хто контролює компанію, яка проводила підозрілі платежі. І тільки після того, як перекази були вже зроблені, філія розпочала внутрішнє розслідування, яке виявило, що справжні власники компанії були причетні до кількох російських банків, які були закриті в останні роки.

Зокрема, естонське відділення Danske Bank з'ясувало, що компанія Lantana Trade LLP була пов'язана з "Промсбербанком", який позбувся ліцензії в 2015 році, та "Російським земельним банком", членом правління яких був Ігор Путін, двоюрідний брат президента РФ.

Серед акціонерів "Промсбербанку" були також Олексій Куліков, арештований в 2016 році за "масштабні фальсифікації", та Олександр Григор'єв, банкір зі зв'язками в ФСБ, арештований за відмивання грошей у 2015 році.

Всі троє були пов'язані з так званою аферою дзеркальних торгів у московському відділенні Deutsche Bank - йдеться про схему на 10 мільярдів доларів, яка дозволила деяким російським клієнтам перевести рублі у долари.

В ході слідства філії Danske Bank, їхній менеджер прилетів до Москви, щоб з'ясувати, хто насправді володіє компанією Lantana. Після зустрічі у штаб-квартирі компанії він заявив, що клієнти були розлючені.

А вже через кілька днів, невідомі російськомовні особи в Таллінні попередили співробітників банку, щоб ті "не ходили одні вночі додому".

Незабаром естонська філія закрила рахунок компанії Lantana Trade LLP та 20 інших компаній, між якими здійснювався обмін дуже великими сумами грошей.

Як відомо, Danske Bank Estonia вже був замішаний в інших схемах з відмивання грошей - йдеться про мільярди доларів з Азербайджану. Частина коштів тоді опинилася у кишенях європейських політиків, які хвалили режим в Баку, що постійно порушує права людини.