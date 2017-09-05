Азербайджан два роки фінансував з "чорного фонду" європейських політиків - ЗМІ

Правляча еліта Азербайджану керувала секретним "чорним" фондом на $2,8 млрд протягом двох років, щоб платити європейським політикам за сприятливе ставлення до уряду і робити розкішні покупки, повідомляє BBC.

Читайте такожУ Азербайджані пропонується продовжити термін обрання президента до семи роківВидання пише, що гроші прямували через чотири британських "непрозорих" компанії. Фонд працював протягом двох років до 2014 року, згідно з дослідженням, проведеного консорціумом Європейських газет і опублікованого Центром дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Походження грошей було незрозумілим, говориться в доповіді, але було "достатньо доказів їх зв'язку з родиною президента Ільхама Алієва". Також у матеріалі наголошується, що немає ніяких припущень, що всі отримувачі знали про походження цих грошей.

Колишню радянську республіку звинувачували в систематичній корупції, фальсифікації та зловживанні владою - ув'язнення опозиційних політиків, правозахисників і журналістів.

Більша частина грошей була виплачена лобістам, журналістам, політикам і бізнесменам. Згідно з доповіддю OCCRP, корупційна схема була успішною: в 2013 році Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала проти доповіді, яка критикувала Азербайджан. Рада з 47 членів, що не є частиною Євросоюзу, здійснює контроль за дотриманням вимог Європейської конвенції з прав людини. Це голосування зараз перебуває під слідством, доповідь з цього приводу очікується до кінця року.

Компанії, які проводили схему - дві в Англії і дві в Шотландії - тепер розчинилися. Один з провідних банків Європи, Danske Bank з Данії обробляв платежі для цих компаній через свою філію в Естонії. В установі визнали, що не зробили достатньо для виявлення підозрілих транзакцій.

Крім цього, частина коштів з фонду, що отримав назву "Азербайджанська пральня", витрачалася на предмети розкоші, серед яких, наприклад, приватна освіта, пов'язаних із владою азербайджанських сімей, які проживають за кордоном.